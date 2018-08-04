PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / На Херсонщине пьяный военный комиссар насмерть сбил супружескую пару/

На Херсонщине пьяный военный комиссар насмерть сбил супружескую пару

В пгт Чаплинка Херсонской области пьяный военный комиссар за рулем убил супружескую пару. Из-за смертельного ДТП двое несовершеннолетних детей остались сиротами.

На Херсонщині п'яний військовий комісар за кермом вбив молоде подружжя

Авария произошла в пгт. Чаплинка Херсонской области 3 августа около 21 час., сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

– Военный комиссар, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, управляя личным автомобилем ВАЗ-2106 совершил наезд на супругов К., 1991 и 1996 года рождения.

В результате ДТП мужчина и женщина от полученных телесных повреждений погибли на месте, а двое несовершеннолетних детей остались без родителей, – написала она.

Виновник трагедии задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводятся следственные и процессуальные действия.

image image image image
На Херсонщине пьяный военный комиссар насмерть сбил супружескую пару / 4 фотографии

Читайте: В России разбился вертолет – 18 погибших

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

В пресс-службе Сухопутных войск ВСУ добавили, что смертельное ДТП произошло по вине военкома – майора Александра Андреева.

– Согласно решению командующего Сухопутными войсками ВСУ, военного комиссар Чаплинского районного военного комиссариата уволен из рядов ВСУ и лишен воинского звания в соответствии с действующим законодательством, – говорится в сообщении.

Недавно на Тернопольщине грузовик выехал на тротуар и переехал мать с дочерью. 8-летняя девочка погибла на месте.

Фото: Лариса Сарган/Facebook

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Ехали на отдых. В Черниговской области перевернулся автобус с детьми
Осталась груда металла: в Мариуполе Таврия влетела в плиту
ДТП на трассе Одесса-Рени: Honda протаранила пассажирскую маршрутку
В Одессе грузовиком протаранили автомобиль активистов
В Одессе пьяная следователь устроила ДТП и показала стриптиз (18+)
На Тернопольщине грузовик выехал на тротуар и переехала мать с дочерью
В Николаеве подросток на авто наехал на 6-летнего ребенка
Тройная авария в Вишневом: водителю стало плохо
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка