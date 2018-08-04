В пгт Чаплинка Херсонской области пьяный военный комиссар за рулем убил супружескую пару. Из-за смертельного ДТП двое несовершеннолетних детей остались сиротами.

Авария произошла в пгт. Чаплинка Херсонской области 3 августа около 21 час., сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

– Военный комиссар, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, управляя личным автомобилем ВАЗ-2106 совершил наезд на супругов К., 1991 и 1996 года рождения. В результате ДТП мужчина и женщина от полученных телесных повреждений погибли на месте, а двое несовершеннолетних детей остались без родителей, – написала она.

Виновник трагедии задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводятся следственные и процессуальные действия.







На Херсонщине пьяный военный комиссар насмерть сбил супружескую пару / 4 фотографии

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Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

В пресс-службе Сухопутных войск ВСУ добавили, что смертельное ДТП произошло по вине военкома – майора Александра Андреева.

– Согласно решению командующего Сухопутными войсками ВСУ, военного комиссар Чаплинского районного военного комиссариата уволен из рядов ВСУ и лишен воинского звания в соответствии с действующим законодательством, – говорится в сообщении.

Недавно на Тернопольщине грузовик выехал на тротуар и переехал мать с дочерью. 8-летняя девочка погибла на месте.

Фото: Лариса Сарган/Facebook