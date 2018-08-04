В Закарпатской области задержали женщину, которая пыталась продать своего 3-летнего сына для попрошайничества за $2,5 тыс.

В Мукачево 39-летняя женщина подыскала покупателей и договорилась о передаче своего ребенка за $2,5 тыс. с целью трудовой эксплуатации для попрошайничества, сообщает Нацполиция.

Работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции в Закарпатской области совместно с бойцами КОРДа провели спецоперацию и пресекли попытку продажи мальчика.







На Закарпатье женщина пыталась продать 3-летнего сына за $2,5 тыс. / 4 фотографии

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Женщину уличили в момент передачи ребенка и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

За совершенное задержанной грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.

К слову, в Хмельницком женщина пыталась продать двух детей – 5-летнюю дочь и 7-летнего сына – за $35 тыс.

Фото: Нацполиция