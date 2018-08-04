Пыталась объехать собаку: под Одессой авто влетело в отбойник. Погиб ребенок

Сегодня в Одесской области произошло ДТП. В результате погиб ребенок, еще двое детей и двое взрослых госпитализированы.

Об этом сообщает патрульная полиция.

– На 323-м км автодороги Киев – Одесса возникло дорожно-транспортное происшествие. По прибытию на место вызова в 6.28 спасатели установили, что во время движения произошло столкновение легкового автомобиля с дорожным металлическим отбойником. В результате происшествия погиб 7-летний мальчик и 4 лица пострадали. В салоне автомобиля зажата конструкциями девочка.

Спасатели с помощью шанцевого инструмента открыли дверь салона и изъяли ребенка, – сказано в сообщении.

Пострадавшие с травмами различной тяжести доставлены в больницу.

Причины трагедии устанавливаются.

По данным полиции Одесской области 36-летняя водитель автомобиля, пытаясь объехать выбежавшую на проезжую часть дороги собаку, не справилась с управлением и въехала в металлический отбойник.

На месте происшествия погиб ее сын 2011 года рождения, водитель, еще один взрослый и двое малолетних детей госпитализированы.

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К слову, в пгт Чаплинка Херсонской области пьяный военный комиссар за рулем убил супружескую пару. Из-за смертельного ДТП двое несовершеннолетних детей остались сиротами.