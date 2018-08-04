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Попала под поезд: в Сумах погибла известная ведущая

3 августа в Сумах трагически погибла известная телеведущая местной телекомпании Академ TV Юлия Тютченко.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сотрудника отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Владимира Крупецких.

Как рассказал правоохранитель, событие произошла 3 августа около 18.30 на участке железнодорожного пути Сумы – Товарная в районе Голубых озер и улицы Героев Крут.

– Компания, в которой были сумчанка 1987 года рождения и ее муж, отдыхала на природе. Затем женщина решила пойти домой, а ее муж остался отдыхать дальше. В результате сумчанка попала под пассажирский поезд, который нанес ей травмы, несовместимые с жизнью, – отметил Крупецких.

Юлия Тютченко много лет была ведущей телекомпании Академ TV. Однако в последнее время женщина перешла на другую работу.

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К слову, в Киргизии в ночь на 3 июня погибла Миссис мира-2018 Сания Шакирова.

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