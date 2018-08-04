В России разбился вертолет – 18 погибших

В Красноярском крае России разбился вертолет Ми-8. На борту было 18 человек, предварительно все они погибли. В сети появилось первое видео с места крушения.

Об этом сообщает Mash.

– В Красноярском крае упал вертолет Ми-8. На борту было 18 человек, предварительно все они погибли.

Ми-8 перевозил рабочих вахтовиков. Катастрофа произошла в Таруханском районе, – говорится в сообщении.

По информации, вертолет Ми-8 перед падением задел другой вертолет.

– Машины вылетали друг за другом: первый вертолет взлетел в 9.29, второй — в 9.43. Примерно через 10 минут Ми-8 лопастями задел груз первого вертолета. На борту другой машины никто не пострадал, – пишет издание.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что вертолет при крушении сгорел – при столкновении с землей у него взорвались оба топливных бака.

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По данным Западно-Сибирского следственного управления СК на транспорте, на борту находились 3 члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

Первое видео с места крушения Ми-8

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Фото: Скриншот видео/Mash