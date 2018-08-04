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В Одессе девушки-подростки жестоко избили ровесницу и сняли видео (18+)

В Одессе группа несовершеннолетних девушек 13-14 лет жестоко избила ровесницу и сняла это на видео. Причиной драки стал парень.

В Одесі дівчата-підлітки жорстоко побили ровесницю та зняли це на відео

27 июля на территории Малиновского района Одессы группа несовершеннолетних девушек побила ровесницу, сообщает Нацполиция.

Видео с издевательствами правоохранители обнаружили в интернете 28 июля.

Участниками события оказались знакомые между собой подростки 13-14 лет, которые в свое время учились в одной из школ Одессы.

– Причиной конфликта между девушками стал парень, который ранее встречался с одной из нападавших, а затем, разорвав с девушкой отношения, начал ухаживать за потерпевшей.

Сначала девушки выясняли отношения словесно, а через несколько дней оскорбленная девушка, заручившись поддержкой подруг, устроила своей конкурентке драку, – говорится в сообщении.

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Родители всех правонарушительниц привлечены к административной ответственности за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье хулиганство УКУ. Следствие продолжается.

Внимание, видео содержит нецензурную лексику!

Недавно в Днепре двое подростков избили 14-летнюю девочку, больную диабетом. С травмой позвоночника и множественными ушибами пострадавшая попала в больницу.

Видео: Катюша Гринкевич- Раскидная

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