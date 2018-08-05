Кровавое ДТП под Черновцами: один человек погиб, много пострадавших

В Черновицкой области вблизи села Недобоевцы Хотинского района сегодня в 16.00 произошло масштабное ДТП, в котором погиб один человек, еще 7 – госпитализированы.

Об этом сообщает областная полиция.

Сотрудники полиции выяснили, что, двигаясь со стороны Черновцов, автомобиль Opel по неизвестным пока причинам внезапно выехал на встречную полосу. Задев микроавтобус Ford Transit, он также столкнулся с минивэном Volkswagen Caddy.

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– На момент столкновении в автомобиле Opel находилось пять человек, а в Volkswagen Caddy – трое. С травмами различной степени тяжести все восемь пострадавших были доставлены в больницу. Среди них и 6-летняя девочка. От полученных в результате ДТП травм в реанимации умер 60-летний водитель автомобиля Opel, – говорится в сообщении.

По факту аварии открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.





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Фото: cv.npu.gov.ua