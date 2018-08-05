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Кровавое ДТП под Черновцами: один человек погиб, много пострадавших

В Черновицкой области вблизи села Недобоевцы Хотинского района сегодня в 16.00 произошло масштабное ДТП, в котором погиб один человек, еще 7 – госпитализированы.

ДТП

Об этом сообщает областная полиция.

Сотрудники полиции выяснили, что, двигаясь со стороны Черновцов, автомобиль Opel по неизвестным пока причинам внезапно выехал на встречную полосу. Задев микроавтобус Ford Transit, он также столкнулся с минивэном Volkswagen Caddy.

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– На момент столкновении в автомобиле Opel находилось пять человек, а в Volkswagen Caddy – трое. С травмами различной степени тяжести все восемь пострадавших были доставлены в больницу. Среди них и 6-летняя девочка. От полученных в результате ДТП травм в реанимации умер 60-летний водитель автомобиля Opel, – говорится в сообщении.

По факту аварии открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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Кровавое ДТП под Черновцами: один человек погиб, много пострадавших / 3 фотографии

Ранее сообщалось, что в Днепре водитель автомобиля Lexus RX 350 сбил насмерть двух пешеходов.

Фотоcv.npu.gov.ua

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