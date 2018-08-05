PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Под Хмельницким фура с зерном слетела с моста в реку/

Под Хмельницким фура с зерном слетела с моста в реку

В Староконстантинове Хмельницкой области произошло ДТП с участием грузовика.

Фура злетіла у річку

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

– Фура с двумя прицепами зерна слетела с моста в реку. Предварительно, причиной аварии стало лопнувшее колесо. Один человек госпитализирован. Второго зажало в кабине, идут работы по освобождению нижних конечностей, – говорится в сообщении.

На месте аварии работают спасатели, патрульная полиция и скорая.

Читайте: Дороги смерти: почему жизнь стоит $5 тыс. и как сломать систему уже сегодня (ИНФОГРАФИКА)

Ранее сообщалось, что в Днепре водитель автомобиля Lexus RX 350 сбил насмерть двух пешеходов.

Фото: dtp.kiev.ua

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

ДТП з пішоходами
Смертельное ДТП в Днепре: Lexus сбил двух пешеходов
таиланд
В Таиланде перевернулся автобус с туристами. 15 пострадавших
Пыталась объехать собаку: под Одессой авто влетело в отбойник. Погиб ребенок
На Херсонщині п'яний військовий комісар за кермом вбив молоде подружжя
На Херсонщине пьяный военный комиссар насмерть сбил супружескую пару
Ехали на отдых. В Черниговской области перевернулся автобус с детьми
Осталась груда металла: в Мариуполе Таврия влетела в плиту
ДТП на трассе Одесса-Рени: Honda протаранила пассажирскую маршрутку
В Одессе грузовиком протаранили автомобиль активистов
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка