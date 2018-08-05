Под Хмельницким фура с зерном слетела с моста в реку

В Староконстантинове Хмельницкой области произошло ДТП с участием грузовика.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
– Фура с двумя прицепами зерна слетела с моста в реку. Предварительно, причиной аварии стало лопнувшее колесо. Один человек госпитализирован. Второго зажало в кабине, идут работы по освобождению нижних конечностей, – говорится в сообщении.
На месте аварии работают спасатели, патрульная полиция и скорая.
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Ранее сообщалось, что в Днепре водитель автомобиля Lexus RX 350 сбил насмерть двух пешеходов.
Фото: dtp.kiev.ua
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