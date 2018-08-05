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Полиция задержала отца, который изнасиловал дочь больную ДЦП

4 августа мужчина 1978 года рождения изнасиловал 15-летнюю дочь с диагнозом ДЦП.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции  Вячеслав Аброськин.

По его информации, в полицию обратился брат потерпевшей.

Аброськин сообщил о том, что злоумышленника задержали, в ходе осмотра доказательства изъяты.

Читайте: Педофил вышел из тюрьмы и изнасиловал 10-летнюю девочку

По его мнению, этот случай подтверждает необходимость создания реестра половых преступников и усиления наказания за половые преступления против детей.

Недавно в Коломые двое взрослых мужчин изнасиловали 15-летнюю девочку.

Фото: Facebook.

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