Смертельное ДТП в Днепре: Lexus сбил двух пешеходов

В Днепре на проспекте Слобожанского водитель автомобиля Lexus RX 350 сбил ночью 4 августа двух пешеходов.
Об этом сообщает областная полиция.
От полученных травм мужчина и женщина, которые пересекали дорогу в районе электроопоры №459, скончались на месте.
Личности погибших, которым на вид 30-35 лет, до сих пор не установлены.
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Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
По факту гибели в ДТП двух человек открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
К слову, Факты ICTV ранее собрали самые вопиющие случаи, когда мажоры становились виновниками кровавых аварий.
Фото: dp.npu.gov.ua