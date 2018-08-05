Смертельное ДТП в Днепре: Lexus сбил двух пешеходов

В Днепре на проспекте Слобожанского водитель автомобиля Lexus RX 350 сбил ночью 4 августа двух пешеходов.

Об этом сообщает областная полиция.

От полученных травм мужчина и женщина, которые пересекали дорогу в районе электроопоры №459, скончались на месте.

Личности погибших, которым на вид 30-35 лет, до сих пор не установлены.

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Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

По факту гибели в ДТП двух человек открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

К слову, Факты ICTV ранее собрали самые вопиющие случаи, когда мажоры становились виновниками кровавых аварий.

Фото: dp.npu.gov.ua