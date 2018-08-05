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В Херсоне взорвался прибор для изготовления сладкой ваты, пострадал ребенок

На улице Университетской, возле Шевченковского сквера в Херсоне, взорвался аппарат для приготовления сладкой ваты. Трехлетняя девочка получила ожоги.

Солодка вата

Об этом сообщают Новости Херсонщины.

По данным издания, во время изготовления сладкой ваты из барабана раздался хлопок, в результате чего клочья горячего лакомства разлетелись в разные стороны.

Вата попала ребенку на лицо и руки. Девочка получила ожог 5% тела.

ЧитайтеМасштабный пожар в Харькове – горела Инженерно-педагогическая академия

К слову, недавно в Запорожье из-за пожара в квартире на третьем этаже 12-летний мальчик выпрыгнул из окна.

Фото: dreamstime.com

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