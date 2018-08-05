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В Киеве пьяный мужчина саблей разбил голову прохожему

В Киеве пьяный мужчина с саблей нападал на людей в Подольском районе. 49-летний киевлянин разбил голову парню 1989 года рождения.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел около полуночи 5 августа.

– Сотрудники полиции установили, что между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник ранил оппонента. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где оказали помощь, – говорится в сообщении.

Нападавшего задержали.

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По информации ресурса Киев оперативный, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и вел себя очень буйно.

– Подбежал к молодому человеку 1989 года рождения и нанес ему удар в лобную область, а затем еще и предплечья, – говорится в публикации.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

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В Киеве пьяный мужчина саблей разбил голову прохожему / 3 фотографии

Напомним, на Минском шоссе, в лесополосе обнаружили труп 16-летней девочки 2002 года рождения.

Фото: Киев оперативный.

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