В Лисичанске забили до смерти военного ООС

В Лисичанске задержали двух мужчин и женщину, которые подозреваются в убийстве 39-летнего участника ООС, который приехал навестить родителей.
Об этом сообщает полиция Луганской области.
Изуродованное тело сына нашел на приусадебном участке 65-летний отец погибшего.
Полицейские обнаружили на теле мужчины многочисленные телесные повреждения.
По подозрению в убийстве правоохранители задержали 53-летнюю женщину и двух мужчин (49 лет и 51 год).
Задержанные отрицали свою причастность к преступлению, однако под давлением доказательств и свидетельств, признались в содеянном.
– По словам подозреваемых, в тот вечер они вместе с погибшим употребляли спиртные напитки. В ходе распития водки между задержанными и их знакомым возник конфликт, который перерос в драку. Во время драки подозреваемые с помощью деревянной палки и ножа нанесли потерпевшему многочисленные телесные повреждения, не совместимые с жизнью, – говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по статье Умышленное убийство.
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Напомним, в городе Бердянск Запорожской области 31 июля убит ветеран АТО Виталий Олешко.