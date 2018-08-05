В Лисичанске забили до смерти военного ООС

В Лисичанске задержали двух мужчин и женщину, которые подозреваются в убийстве 39-летнего участника ООС, который приехал навестить родителей.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Изуродованное тело сына нашел на приусадебном участке 65-летний отец погибшего.

Полицейские обнаружили на теле мужчины многочисленные телесные повреждения.

По подозрению в убийстве правоохранители задержали 53-летнюю женщину и двух мужчин (49 лет и 51 год).

Задержанные отрицали свою причастность к преступлению, однако под давлением доказательств и свидетельств, признались в содеянном.

– По словам подозреваемых, в тот вечер они вместе с погибшим употребляли спиртные напитки. В ходе распития водки между задержанными и их знакомым возник конфликт, который перерос в драку. Во время драки подозреваемые с помощью деревянной палки и ножа нанесли потерпевшему многочисленные телесные повреждения, не совместимые с жизнью, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по статье Умышленное убийство.

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Напомним, в городе Бердянск Запорожской области 31 июля убит ветеран АТО Виталий Олешко.