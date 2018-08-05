В Таиланде перевернулся автобус с туристами. 15 пострадавших

В районе провинции Сураттхани (Таиланд) перевернулся двухэтажный туристический автобус, следовавший из Бангкока на остров Пхукет.
Об этом пишет Bangkok Post со ссылкой на местную полицию.
30-летний водитель автобуса перевозил 29 пассажиров.
По его словам, после дождя дорога была мокрой и скользкой, поэтому он не справился с управлением на крутом повороте.
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Водитель рассказал, что автобус перевернулся и упал на бок.
В полиции сообщили, что 15 человек были госпитализированы.
На данный момент четверо травмированных уже выписаны из больницы.
Напомним, 3 августа в Нежинском районе Черниговской области перевернулся микроавтобус с группой детей, которые направлялись на отдых. Травмы получили четыре ребенка и шестеро взрослых.
Фото: Bangkok Post.