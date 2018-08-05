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В Таиланде перевернулся автобус с туристами. 15 пострадавших

В районе провинции Сураттхани (Таиланд) перевернулся двухэтажный туристический автобус, следовавший из Бангкока на остров Пхукет.

таиланд

Об этом пишет Bangkok Post со ссылкой на местную полицию.

30-летний водитель автобуса перевозил 29 пассажиров.

По его словам, после дождя дорога была мокрой и скользкой, поэтому он не справился с управлением на крутом повороте.

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Водитель рассказал, что автобус перевернулся и упал на бок.

В полиции сообщили, что 15 человек были госпитализированы.

На данный момент четверо травмированных уже выписаны из больницы.

Напомним, 3 августа в Нежинском районе Черниговской области перевернулся микроавтобус с группой детей, которые направлялись на отдых. Травмы получили четыре ребенка и шестеро взрослых.

Фото: Bangkok Post.

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