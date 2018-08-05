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В Венесуэле совершили покушение на президента Мадуро

В Каракасе (Венесуэла) на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии совершено покушение на президента Николаса Мадуро. Семь человек получили ранения, президент не пострадал.

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Об этом сообщает Reuters.

В эфире венесуэльской радиостанции Union Radio министр связи страны Хорхе Родригес заявил, что покушение на главу государства было совершено с помощью беспилотников со взрывчаткой.

Они были приведены в действие, когда Мадуро выступал на церемонии.

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По словам Хорхе Родригеса, беспилотники были обезврежены.

Он также сообщил, что Мадуро скоро обратится к народу и добавил, что президент уже вернулся к работе.

Напомним, в прошлом году в Венесуэле вспыхнули масштабные протесты граждан против правительства президента Николаса Мадуро. В последствии беспорядка было убито по меньшей мере 3 человека.

Фото, видео: dreamstime.com/ Grupo Valora.

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