В Альпах разбился самолет: 20 погибших – СМИ

В швейцарских Альпах разбился самолет. Жертвами авиакатастрофы могли стать около 20 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Власть предоставила мало информации о количестве человек на борту самолета JU-Air, который разбился на западной стороне горы Пиц Зегнас в кантоне Граубюнден в субботу.

Местные СМИ и авиационные веб-сайты сообщили, что самолет, который способен разместить 17 пассажиров, двух пилотов и бортпроводника, разбился вдребезги и никто не выжил.

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По их данным, все места в самолете были забронированы.

Обломки самолета нашли на высоте 2450 метров над уровнем моря, в месте, окруженном со всех сторон пиками.

Причину аварии устанавливает следствие.

Воздушное пространство над местом катастрофы закрыто, доступ до популярных туристических маршрутов в окрестностях – заблокирован.

Полиция подтвердила, что разбит JU-52 HB-HOT был самолетом компании JU-Air, который летел из Локарно, недалеко от южной границы Швейцарии, к базе авиакомпании в Дюбендорфи, Цюрих.

Авиакомпания JU-Air была создана в 1982 году и предлагает экскурсии и чартерные рейсы тремя самолетами Junkers Ju-52. Они построены в середине прошлого века и были выведены из эксплуатации швейцарских военно-воздушных сил. Самолеты известны своим неофициальным прозвищем Тетушка Ю. Компания пока приостановила полеты.

Напомним, 29 июля в Альпах легкомоторный самолет столкнулся с вершиной горы. В результате аварии погибли пилот и пассажиры.

Фото: airliners.net.