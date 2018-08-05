PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Альпах разбился самолет: 20 погибших - СМИ/

В Альпах разбился самолет: 20 погибших – СМИ

В швейцарских Альпах разбился самолет. Жертвами авиакатастрофы могли стать около 20 человек.

авиакатастрофа в альпах

Об этом сообщает Reuters.

Власть предоставила мало информации о количестве человек на борту самолета JU-Air, который разбился на западной стороне горы Пиц Зегнас в кантоне Граубюнден в субботу.

Местные СМИ и авиационные веб-сайты сообщили, что самолет, который способен разместить 17 пассажиров, двух пилотов и бортпроводника, разбился вдребезги и никто не выжил.

Читайте: В США в воздухе столкнулись два самолета

По их данным, все места в самолете были забронированы.

Обломки самолета нашли на высоте 2450 метров над уровнем моря, в месте, окруженном со всех сторон пиками.

Причину аварии устанавливает следствие.

Воздушное пространство над местом катастрофы закрыто, доступ до популярных туристических маршрутов в окрестностях – заблокирован.

Полиция подтвердила, что разбит JU-52 HB-HOT был самолетом компании JU-Air, который летел из Локарно, недалеко от южной границы Швейцарии, к базе авиакомпании в Дюбендорфи, Цюрих.

Авиакомпания JU-Air была создана в 1982 году и предлагает экскурсии и чартерные рейсы тремя самолетами Junkers Ju-52. Они построены в середине прошлого века и были выведены из эксплуатации швейцарских военно-воздушных сил. Самолеты известны своим неофициальным прозвищем Тетушка Ю. Компания пока приостановила полеты.

Напомним, 29 июля в Альпах легкомоторный самолет столкнулся с вершиной горы. В результате аварии погибли пилот и пассажиры.

Фото: airliners.net.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

У Росії розбився вертоліт Мі-8
В России разбился вертолет – 18 погибших
Удар, дым и крики: пассажир снял на видео авиакатастрофу в Мексике
Пассажирский самолет разбился в Мексике. На борту было более 100 человек
В Альпах самолет врезался в гору, есть жертвы
В Таиланде разбился вертолет с журналистами
Самолет лопнул пополам! Пассажир снял авиакатастрофу на видео
Авиакатастрофа в ЮАР: самолет лопнул пополам, десятки пострадавших
В Индии разбился пассажирский самолет: есть жертвы
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка