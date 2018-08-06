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ДТП в Киеве: водитель авто сгорел заживо

В Киеве произошло ДТП, в результате которого загорелся автомобиль.

ДТП

В Голосеевском районе Киева автомобиль Mercedes слетел с дороги, перевернулся и загорелся, сообщают Вартові еспресо в Facebook.

– В Голосеевском районе посреди ночи Mercedes слетел с дороги, перевернулся и загорелся. Водитель автомобиля сгорел заживо, – говорится в сообщении.

После ДТП от автомобиля остался только сгоревший кузов.

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ДТП в Киеве: водитель авто сгорел заживо / 2 фотографии

Читайте: В Таиланде перевернулся автобус с туристами. 15 пострадавших

К слову, в Черновицкой области вблизи села Недобоевцы Хотинского района произошло масштабное ДТП, в котором погиб один человек, еще 7 – госпитализированы.

Фото: Вартові еспресо

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