Под Киев в селе Чайка не разминулись фура и маршрутка. Очевидцы заявляют о жертвах.

На Чайке фура вьехала в маршрутку, сообщает dtp.kiev.ua.

– Там люди повылетали с маршрутки, – рассказывает очевидица.

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Есть пострадавшие. На месте работают скорая помощь, патрульная полиция. Состояние пострадавших уточняется.



Люди повылетали: смертельное ДТП с маршруткой под Киевом / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве произошло ДТП, в результате которого загорелся автомобиль.

Фото и видео: dtp.kiev.ua.