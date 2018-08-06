Люди повылетали: смертельное ДТП с маршруткой под Киевом

Под Киев в селе Чайка не разминулись фура и маршрутка. Очевидцы заявляют о жертвах.
На Чайке фура вьехала в маршрутку, сообщает dtp.kiev.ua.
– Там люди повылетали с маршрутки, – рассказывает очевидица.
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Есть пострадавшие. На месте работают скорая помощь, патрульная полиция. Состояние пострадавших уточняется.
Тяжелейшее ДТП с пострадавшими в Киеве на Чайке На развороте не “разошлись” фура и маршрутное такси. Есть пострадавшие. На месте работают скорая помощь, патрульная полиция. Ожидают #СОГ. Состояние пострадавших уточняется. На место едет наш корреспондент Владислав. Наша страница в фейсбук https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/ Подключайтесь, приглашайте друзей Помогайте репостами и лайками #дтп #Киев #авария #фото #сегодня #хроника #dtp #dtpkiev #dtpkievua #accident #kiev #kyiv #today #crash #дтпкиев #чайка #маршрутка #фура
Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве произошло ДТП, в результате которого загорелся автомобиль.
Фото и видео: dtp.kiev.ua.