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Люди повылетали: смертельное ДТП с маршруткой под Киевом

Под Киев в селе Чайка не разминулись фура и маршрутка. Очевидцы заявляют о жертвах.

На Чайке фура вьехала в маршрутку, сообщает dtp.kiev.ua.

– Там люди повылетали с маршрутки, – рассказывает очевидица.

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Есть пострадавшие. На месте работают скорая помощь, патрульная полиция. Состояние пострадавших уточняется.

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Люди повылетали: смертельное ДТП с маршруткой под Киевом / 2 фотографии

Тяжелейшее ДТП с пострадавшими в Киеве на Чайке На развороте не “разошлись” фура и маршрутное такси. Есть пострадавшие. На месте работают скорая помощь, патрульная полиция. Ожидают #СОГ. Состояние пострадавших уточняется. На место едет наш корреспондент Владислав. Наша страница в фейсбук https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/ Подключайтесь, приглашайте друзей Помогайте репостами и лайками #дтп #Киев #авария #фото #сегодня #хроника #dtp #dtpkiev #dtpkievua #accident #kiev #kyiv #today #crash #дтпкиев #чайка #маршрутка #фура

Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве произошло ДТП, в результате которого загорелся автомобиль.

Фото и видео: dtp.kiev.ua.

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