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Крупный пожар в Киеве: горит здание на Дмитровской

В Киеве загорелось здание по улице Дмитровской, 68.

Пожежа у Києві

Об этом сообщает Киеве Оперативный.

На месте пожара работают спасатели, врачи скорой и правоохранители.

ГСЧС сообщила, что загорелась заброшенное здание двухэтажного детсадика. Пожар ликвидирован на площади 40 кв. м.

Во время пожара никто не пострадал.

Причины возгорания установит следствие.

Читайте: Масштабный пожар в Харькове – горит Инженерно-педагогическая академия

Напомним, в Киеве недавно горел хостел, в результате чего пострадали 6 человек.

Фотоdtp.kiev.ua

ВидеоКиив Оперативный

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