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На трассе Николаев-Одесса пьяный таксист влетел в фуру и убил пассажира

На трассе Николаев-Одесса такси Renault влетел в грузовик. В результате ДТП погиб пассажир легковушки.

Легковой автомобиль Renault вышел на полосу встречного движения, где правой стороной въехал в DAF, сообщает 0512.

В следствии чего автомобили выбросило на обочину.

Читайте: Кровавое ДТП под Черновцами: один человек погиб, много пострадавших

В результате ДТП погиб пассажир Renault. Водителю легкового автомобиля было предложено на месте пройти алкотест Драгер, результат последнего составил 2.2 промилле.

Водитель DAF не пострадал.  На месте работает полиция.

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На трассе Николаев-Одесса пьяный таксист влетел в фуру и убил пассажира / 6 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве произошло ДТП, в результате которого загорелся автомобиль.

Фото: 0512.

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