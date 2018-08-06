На трассе Николаев-Одесса такси Renault влетел в грузовик. В результате ДТП погиб пассажир легковушки.
Легковой автомобиль Renault вышел на полосу встречного движения, где правой стороной въехал в DAF, сообщает 0512.
В следствии чего автомобили выбросило на обочину.
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В результате ДТП погиб пассажир Renault. Водителю легкового автомобиля было предложено на месте пройти алкотест Драгер, результат последнего составил 2.2 промилле.
Водитель DAF не пострадал. На месте работает полиция.
На трассе Николаев-Одесса пьяный таксист влетел в фуру и убил пассажира / 6 фотографий
Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве произошло ДТП, в результате которого загорелся автомобиль.
Фото: 0512.
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