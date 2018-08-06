Неизвестные в камуфляже напали на дом ведущей ICTV

На дом журналистки и ведущей Надзвичайних Новин на ICTV Виктории Сеник во второй раз совершено нападение.

Об этом сообщил в Facebook журналист Константин Стогний.

– Люди в камуфляжной форме, перелезли через забор и стали выбивать двери в доме. Мама Виктории и соседи подняли шум, вызвали полицию. Это вспугнуло нападавших. Прибывший наряд не смог задержать скрывшихся на автомобиле злоумышленников. Одного из нападавших, якобы, опознали. По предварительным данным – находящийся в розыске представитель чеченской криминальной группировки. Уточняем. Точную информацию дадим позже, – написал Стогний.

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Он также отметил, что Виктория переехала к родителям после того, как в ее съемную квартиру возле метро Политехнический институт неизвестные вломились через окно.

Тогда сработала сигнализация, однако прибывший наряд никого не смог задержать.

– Ценности не пропали, за исключением маленькой иконки на цепочке. Видимо, идет охота за информацией. Или запугивание, – добавил Стогний.

Напомним, квартиру Виктории Сеник ограбили в марте. Вор влез в жилье через пластиковое окно в то время, пока журналистка вела эфир.

Фото: Виктория Сеник/Facebook