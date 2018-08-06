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Отравление шаурмой в Киеве: в больницах 93 человека

Число пострадавших в результате отравления шаурмой в Киеве возросло до 93 человек.

Об этом сообщает Госпотребслужба.

– По состоянию на 06.08.2018 по оперативным данным ГУ Госпотребслужбы в Киеве и Государственного учреждения Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины количество заболевания острой кишечной инфекцией, связанных с употреблением шаурмы, составляет 93 случая, – говорится в сообщении.

В Госпотребслужбе напомнили, что во все торговые точки некачественные продукты поставлял один субъект хозяйствования, который осуществлял реализацию шаурмы, его деятельность приостановлена.

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Проверка торговых точек по продаже уличной еды продолжается.

Напомним, 31 июля начали фиксировать первые случаи отравления шаурмой в Киеве

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