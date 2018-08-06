Под Житомиром отец убил дочь и покончил с собой

5 августа вблизи села Каменка под Житомиром отец убил 8-летнюю дочь, а затем покончил с собой из-за проблем в семье.
Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции области Вячеслав Печененко в Facebook.
Тела 34-летнего мужчины и 8-летнего ребенка, которые находились в автомобиле в лесу, обнаружили случайные прохожие. В машине также обнаружили предсмертную записку отца.
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– Он оставил записку, в которой объяснил свои действия бытовыми неурядицами и недоразумениями в семье, – сказано в сообщении.
Напомним, на Минском шоссе, в лесополосе обнаружили труп 16-летней девочки 2002 года рождения.
Фото: ua-reporter.com.
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