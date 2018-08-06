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Мощное землетрясение на популярном курорте унесло жизни 90 человек, десятки раненых

На курортном острове Ломбок, что в Индонезии, сильное землетрясение унесло жизни по меньшей мере 90 человек, десятки пострадали.

Об этом сообщает Русская служба BBC.

По информации издания, землетрясение магнитудой 7 баллов вызвало разрушение зданий и перебои в электроснабжении, оно ощущалось и на соседнем острове Бали.

Геологическая служба США сообщила, что эпицентр землетрясения находился недалеко от северного побережья Ломбока на глубине 10 км.

Представитель агентства по устранению последствий стихийных бедствий Индонезии сообщил, что в главном городе острова Матарам частично или полностью разрушено много зданий. В нескольких районах зафиксированы перебои в подаче электричества.

Отмечается, что толчки ощущались несколько секунд и на Бали, где люди выбежали из зданий. Пациентов больницы Денпасар эвакуировали из здания, врачи продолжали лечить их на улице.

– Все посетители отеля бросились на улицу, я последовала их примеру. Люди просто заполнили улицы, – рассказывает австралийская туристка на Бали Мишель Линдсей.

Известно, что Ломбок пользуется большой популярностью среди туристов благодаря хорошим пляжам и пешим маршрутам.

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Напомним, что буквально неделю назад в Индонезии на острове Ламбок произошло землетрясение магнитудой в 6,4 балла. Тогда погибло 10 человек.

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