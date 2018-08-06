Загадочное отравление на Черниговщине: семья оказалась в реанимации

На Черниговщине семья из трех человек попала в реанимацию из-за отравления неизвестным веществом.
В полубессознательном состоянии всего за несколько часов оказались бабушка, ее внучка, и полуторагодовалая девочка. Заболели даже кошки и собаки. Медики говорят – еще бы час – и люди бы просто не выжили.
Сначала думали, что во всем виновата некачественная еда. Позже выяснилось, что причиной отравления стало опрыскивание кукурузного поля, которое находится в 100 метрах от дома пострадавших. Оказало, что за день до этого над полем летал вертолет.
Природу яда пока выяснить так и не удалось.
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К слову, ранее в Киеве 83 человека отравилось шаурмой.
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