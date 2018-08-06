Скорая увезла без сознания: в Киеве ищут родственников женщины

Сегодня, около 17 часов, в арке дома на проспекте Героев Сталинграда, 12-Г в Киеве скорая помощь увезла женщину в бессознательном состоянии.

На вид ей около 60 лет, короткие осветленные волосы, одета в яркое платье свободного покроя (преобладают оттенки красного), при ней была сумка красного цвета, сообщает Киев Оперативный.

Документов не обнаружили, но у нее есть банковская карта на имя Стрелец Анны.

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На правой руке обручальное кольцо.

Медики скорой сказали, чтобы родные за подробной информацией обращались на 1503.

Ранее Факты ICTV писали, что Верховная Рада приняла закон о правовом статусе пропавших без вести, который предусматривает создание единого реестра таких людей.

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