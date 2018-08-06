PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Скорая увезла без сознания: в Киеве ищут родственников женщины/

Скорая увезла без сознания: в Киеве ищут родственников женщины

Сегодня, около 17 часов, в арке дома на проспекте Героев Сталинграда, 12-Г в Киеве скорая помощь увезла женщину в бессознательном состоянии.

На вид ей около 60 лет, короткие осветленные волосы, одета в яркое платье свободного покроя (преобладают оттенки красного), при ней была сумка красного цвета, сообщает Киев Оперативный.

Документов не обнаружили, но у нее есть банковская карта на имя Стрелец Анны.

Читайте: Пошел купаться и пропал. Под Одессой из моря достали тело парня

На правой руке обручальное кольцо.

Медики скорой сказали, чтобы родные за подробной информацией обращались на 1503.

Ранее Факты ICTV писали, что Верховная Рада приняла закон о правовом статусе пропавших без вести, который предусматривает создание единого реестра таких людей.

Фото: dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка