Въехала в полицейских и сбила двух пешеходов – 17-летняя девушка устроила ДТП

В Запорожской области 17-летняя девушка не справилась с управлением. Она столкнулась со служебным автомобилем, сбила двух пешеходов и скрылась с места ДТП.

ДТП произошло около 23.30 часов ночи на перекрестке улиц Молодежная и Республиканская, сообщает патрульная полиция.

– Водитель автомобиля Daewoo Racer во время маневра не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение со служебным автомобилем, после чего совершил наезд на двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Сразу другим экипажем патрульной полиции автомобиль Daewoo Racer было заблокировано остановлено, – говорится в сообщении.

За рулем находилась 17-летняя девушка, право управления ей передал пассажир.

Им оказался гражданин 1990 года рождения, который находился с признаками алкогольного опьянения.

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В результате ДТП обоих пешеходов госпитализировали в больницу с многочисленными переломами.

На место ДТП вызвано следователя Вознесеновского отдела полиции для установления обстоятельств происшествия.