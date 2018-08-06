Вложил в руки гранату и выдернул чеку: в Днепре военный “пошутил” над товарищем

Вчера в Днепре бродил мужчина с гранатой в руке.

Прибывшие на место патрульные полицейские выяснили, что у боеприпаса выдернута чека, а у мужчины не осталось сил, чтобы удерживать спусковой механизм.

Один из патрульных обхватил руки обессилевшего мужчины. Но даже вдвоем им было тяжело удерживать боеприпас. Поэтому полицейские решили скрепить руки скотчем и ждать приезда взрывотехников, сообщает Информатор.

Гранату в руки мужчине вложил приятель, затем он выдернул чеку и скрылся вместе с нею с места происшествия. Прибывшие на место взрывотехники выяснили, что боеприпас не опасен. Внешне граната напоминала боевую Ф-1, а внутри была пуста.

Оказалось, что мужчина повздорил с товарищем, который недавно вернулся из зоны боевых действий на Донбассе. Вместо мобильного телефона военный вручил товарищу гранату, сорвал чеку и убежал.

Читайте: В жилом доме Львова взорвалась граната – есть жертвы

К слову, в селе Большая Солтановка Васильковского района Киевской области при демонстрации в прямом эфире взрывчатки сильно травмировался 25-летний житель – ему оторвало руку.

ФОТО: Информатор