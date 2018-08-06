Выстрелил в голову – в Донецкой области солдат убил сержанта

В Донецкой области старший сержант был убит сослуживцем в одной из военных частей.

В городе Соледар (Донецкая область) старшого сержанта одной из военных частей застрелил сослуживец, сообщает Военная прокуратура Объединенных сил в Facebook.

В ходе расследования установлено, что 27 июля между солдатом и старшим сержантом, служившими в одной военной части, возник словесный конфликт.

– В ходе конфликта старший солдат К., действуя умышленно, имея умысел на умышленное противоправное причинение смерти старшему сержанту Р., взяв в руки вверенное ему для служебного пользования автоматическое оружие – АКС-74, которое было при нем, поставив предохранитель в режим одиночных выстрелов, дослав патрон в патронник, совершил в стоящего напротив него на расстоянии примерно 3-х метров старшего сержанта Р. один выстрел в голову, а именно в область нижней челюсти, – говорится в сообщении.

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Злоумышленника задержали в тот же день. Ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).

Во время допроса солдат признал свою вину и подтвердил показания во время следственного эксперимента.

К слову, в Лисичанске задержали двух мужчин и женщину, которые подозреваются в убийстве 39-летнего участника ООС, который приехал навестить родителей.