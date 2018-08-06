Застрял на высоте 8 м! На Кировоградщине воздушный шар с людьми повис на дереве

Вчера, 5 августа, под Кировоградом произошел опасный инцидент. Здесь воздушный шар с детьми и взрослыми на борту зацепился за деревья и застрял на высоте почти восьми метров.

ЧП произошло в Знаменке Кировоградской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник управления ГСЧС в области Виталий Миронюк.

– Вчера в Знаменке, возле местного стадиона, зацепился за деревья и застрял на высоте почти восемь метров воздушный шар с людьми, среди которых трое взрослых и двое детей, – говорится в сообщении.

Спасатели прибыли на место происшествия и эвакуировали людей.

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К слову, в Австралии упал воздушный шар в районе Хантер-Вэлли (Охотничья долина). Девять человек пострадали.

ФОТО: Виталий Миронюк/Facebook