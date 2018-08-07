Под Киевом было двое молодых людей спортивного телосложения напали на пожилую женщину из-за замечаний относительно бросания бутылки не в помойку

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Парни наносили женщине удары в лицо, после чего потерпевшая потеряла сознание. Благодаря свидетелям и частной охране нападавших задержали.

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В нападающих свидетели опознали двух братьев, один из них спортсмен, тренер подростков по таэквон-до Сандуляк Юрий Владимирович.







До потери сознания. Под Киевом братья-спортсмены избили женщину из-за замечания (18+) / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что делать, если Вы увидели, как на улице кого-то избивают или пытаются обворовать.

Фото: Вартови Еспресо.