Насиловали и снимали на видео: в Германии супруги продавали секс с сыном

В Фрайбурге (Германия) суд вынес приговор в отношении семейной пары, которая получала деньги за то, что продавала своего 10-летнего сына педофилам.
48-летняя женщина будет заключена на 12 лет, ее 39-летний партнер – до 12 лет и шести месяцев, сообщает BBC News.
Пару обвиняли в том, что она продавала секс со своим сыном пользователям даркнета. Также супруги регулярно издевались над сыном, насиловали его и записывали процесс на видео.
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Мальчику только исполнилось 10 лет. Сейчас он живет с приемными родителями.
Ранее Факты ICTV писали, что в Одесской области задержали 29-летнего мужчину, который изнасиловал 8-летнего мальчика.
Фото: dreamstime
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