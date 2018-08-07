Ножом в сердце! На Львовщине отец убил сына

В Дрогобыче Львовской области мужчина ударил 37-летнего сына ножом в сердце. От полученных травм он скончался.

6 августа в Подбужскую больницу доставили 37-летнего мужчину с ножевым ранением в сердце. Спасти его не удалось.

Выяснилось, что к совершению преступления причастен 56-летний отец покойного, сообщает Нацполиция.

– Между мужчинами возник конфликт, поскольку злоумышленник злоупотреблял спиртными напитками, а сын его упрекнул за это. Во время ссоры отец причинил ему телесные повреждения, повлекшие смерть, – говорится в сообщении.

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Открытое уголовное производство по статье умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Проводится досудебное расследование. Злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее под Киевом двое молодых людей спортивного телосложения напали на пожилую женщину из-за замечания и избили ее до потери сознания.

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