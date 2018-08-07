Под Днепром авто столкнулось с рейсовым автобусом: есть погибшие, 13 пострадавших

Между селами Лобойковка и Елезаветовка в Днепропетровской области столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус. Два человека погибли, 13 пострадали.
В Петриковском районе Днепропетровской области, между селами Лобойковка и Елезаветивка, произошло столкновение легкового автомобиля Audi A8 и рейсового автобуса Mercedes, который следовал по маршруту Днепр-Каменская, сообщает ГУ ГСЧС в области.
Предварительно в автобусе находилось 25 человек. В результате ДТП погибли 2 человека, пострадали 13 человек.
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Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua
Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы.
На месте работают спасатели, полиция и скорая помощь.
Напомним, в последнее время в Украине увеличилось количество ДТП с маршрутками.
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Фото, видео: ГСЧС, dp.informator.ua