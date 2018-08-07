Между селами Лобойковка и Елезаветовка в Днепропетровской области столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус. Два человека погибли, 13 пострадали.

В Петриковском районе Днепропетровской области, между селами Лобойковка и Елезаветивка, произошло столкновение легкового автомобиля Audi A8 и рейсового автобуса Mercedes, который следовал по маршруту Днепр-Каменская, сообщает ГУ ГСЧС в области.

Предварительно в автобусе находилось 25 человек. В результате ДТП погибли 2 человека, пострадали 13 человек.

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Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua Фото: dp.informator.ua Под Днепром авто столкнулось с рейсовым автобусом: есть погибшие, 13 пострадавших / 7 фотографий

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы.

На месте работают спасатели, полиция и скорая помощь.

Напомним, в последнее время в Украине увеличилось количество ДТП с маршрутками.

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Фото, видео: ГСЧС, dp.informator.ua