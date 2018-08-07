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Популярный курорт вновь всколыхнуло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в северной части острова Ломбок в Индонезии.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в северной части острова Ломбок в Индонезии. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр зафиксированного вечером 6 августа землетрясения находился в 47 км к северо-востоку от города Матарам.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как “очень сильное”.

О разрушениях, жертвах или пострадавших пока не сообщается.

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Напомним, что 5 августа на курортном острове Ломбок сильное землетрясение унесло жизни по меньшей мере 142 человек, десятки пострадали.

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