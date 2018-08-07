В Днепре грузовик протаранил два автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, еще один госпитализирован.

– 40-летний водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz Vario не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Daewoo Sens под управлением 33-летнего мужчины. После этого автомобиль Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем BMW, за рулем которого находилась 26-летняя женщина, – рассказали в пресс-службе ГУ НП В Днепропетровской области.

В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель Mercedes-Benz Vario и его пассажирка. Водитель автомобиля BMW доставлена ​​в больницу. Водитель Daewoo Sens не пострадал.

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Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.





Смертельное ДТП в Днепре: грузовик снес два авто / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве произошло ДТП, в результате которого загорелся автомобиль.

Фото: ГУ НП В Днепропетровской области.

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