PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Киеве рэпера ударили ножом в лицо и избили его енота/

В Киеве рэпера ударили ножом в лицо и избили его енота

В Киеве, при попытке ограбления, неизвестные  ранили рэпера MIM (Дмитрия Решетника) ножом в лицо и нанесли телесные повреждения его еноту Марли.

– Уважаемые подписчики прошу помочь хоть рэпостом. Нужно срочно спасать друга! Мой Енот Боб Марли нуждается в помощи на данный момент у него сильное черепно-мозговое давление, – написал в своей Instagram MIM.

По словам Решетника, нападение произошло около двух недель назад, возле его дома.

Читайте: До потери сознания. Под Киевом братья-спортсмены избили женщину из-за замечания (18+)

Мне нанесли ножевое ранение в лицо канцелярским ножом, а енота ударили ногой в лицо, повредив зубы и голову моего ребенка, которого я люблю больше всего, – написал он.


Ранее Факты ICTV писали, что на дом журналистки и ведущей Надзвичайних Новин на ICTV Виктории Сеник во второй раз совершено нападение.

Фото: mim_trip.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Уснул на рельсах: в Житомирской области поезд переехал мужчину
Насиловали и снимали на видео: в Германии супруги продавали секс с сыном
До потери сознания. Под Киевом братья-спортсмены избили женщину из-за замечания (18+)
Скорая увезла без сознания: в Киеве ищут родственников женщины
Акула
В Египте акула убила туриста
В Сочи семью потоками воды смыло в море
Лихач на Lanos шел по встречке на лобовое с копами. И его даже не остановили
Искал еду! В США медведь застрял в авто и изуродовал салон
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка