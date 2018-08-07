В Киеве рэпера ударили ножом в лицо и избили его енота

В Киеве, при попытке ограбления, неизвестные ранили рэпера MIM (Дмитрия Решетника) ножом в лицо и нанесли телесные повреждения его еноту Марли.

– Уважаемые подписчики прошу помочь хоть рэпостом. Нужно срочно спасать друга! Мой Енот Боб Марли нуждается в помощи на данный момент у него сильное черепно-мозговое давление, – написал в своей Instagram MIM.

По словам Решетника, нападение произошло около двух недель назад, возле его дома.

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Мне нанесли ножевое ранение в лицо канцелярским ножом, а енота ударили ногой в лицо, повредив зубы и голову моего ребенка, которого я люблю больше всего, – написал он.



Ранее Факты ICTV писали, что на дом журналистки и ведущей Надзвичайних Новин на ICTV Виктории Сеник во второй раз совершено нападение.

Фото: mim_trip.