В московском клубе побили звезду Такси Сами Насери

В ходе конфликта в одном из московских клубов звезда Такси Сами Насери получил черепно-мозговую травму.
– Французский актер Сами Насери отдыхал и выпивал со своим братом в караоке-баре. Около двух часов ночи у мужчин завязалась перепалка с одним из посетителей, который ударил Насери по лицу, – сообщил информированный источник, переадет Интерфакс.
По его словам, на следующий день врачи диагностировали актеру закрытую черепно-мозговую травму, однако госпитализация ему не потребовалась, и он ушел из больницы.
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По данному факту проводится проверка.
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Фото: dreamstime
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