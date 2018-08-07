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В московском клубе побили звезду Такси Сами Насери

В ходе конфликта в одном из московских клубов звезда Такси Сами Насери получил черепно-мозговую травму.

– Французский актер Сами Насери отдыхал и выпивал со своим братом в караоке-баре. Около двух часов ночи у мужчин завязалась перепалка с одним из посетителей, который ударил Насери по лицу, – сообщил информированный источник, переадет Интерфакс.

По его словам, на следующий день врачи диагностировали актеру закрытую черепно-мозговую травму, однако госпитализация ему не потребовалась, и он ушел из больницы.

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По данному факту проводится проверка.

Ранее Факты ICTV писали, что фронтмен российской поп-группы Градусы Роман Пашков попал в ДТП.

Фото: dreamstime

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