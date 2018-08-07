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В Тернополе пьяная женщина на Nissan снесла забор и обматерила полицейских

В ночь на 7 июля в центре Тернополя произошло ДТП с участием автомобиля Nissan Juke, за рулем которого была пьяная 37-летняя женщина. К счастью, никто из прохожих не пострадал.

ДТП у Тернополі

Об этом сообщает Патрульная полиция Тернопольской области.

– 6 августа, около 22.00, на улице Замковой водитель Nissan Juke, не справившись с управлением, совершила наезд на турникетное ограждение, – говорится в сообщении.

Патрульные, прибывшие на место аварии, выяснили, что виновница ДТП была очень пьяная, употребляла нецензурную лексику и вела себя неадекватно.

Она категорически отказались пройти тест на состояние алкогольного опьянения.

На правонарушительницу составили два админпротоколы: по ст. 130 КУоАП – Управление в нетрезвом состоянии и ст. 124 КУоАП – Совершение ДТП.

Также полицейские вынесли постановление по ст.126 КУоАП – Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или которое не предъявило их для проверки.

Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

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В Тернополе пьяная женщина на Nissan снесла забор и обматерила полицейских / 3 фотографии

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Напомним, 13 июля на Закарпатье глава Перечинской районной государственной администрации Виктор Олефир на Jeep Cherokee иностранной регистрации сбил двух женщин, обе погибли.

Фото: Патрульна поліція Тернопільської області

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