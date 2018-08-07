Ели в отеле. Во Львовской области 27 человек попали в больницу с отравлением

Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 27 человек.
Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации, передает Интерфакс-Украина.
По данным департамента, 16 подростков 11-17 лет и один взрослый из города Шепетовка Хмельницкой области поступили во Львовскую областную инфекционную больницу с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция.
Все госпитализированные проживали и питались в отеле Джем Раковец в селе Раковец Пустомытовского района Львовской области.
Обновлено в 13.24. Из-за отравления в инфекционную больницу попали 26 детей и один взрослый, сообщает BBC Украина.
По словам медиков, состояние больных средней тяжести. Они жалуются на повышение температуры тела, общую слабость, тошноту, рвоту, понос и боли.
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Напомним, что число пострадавших в результате отравления шаурмой в Киеве возросло до 93 человек.