Уснул на рельсах: в Житомирской области поезд переехал мужчину

В Житомирской области поезд пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.

– Погибшим оказался 22-летний житель пгт. Бородянка Киевской области. По словам машиниста поезда, на рельсах спали двое парней: один из них находился на пути поезда, другой – на смежном. На громкий звуковой сигнал никто не среагировал, а после экстренного торможения поезда товарищ погибшего проснулся, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Житомирской области.

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Инцидент произошел на отрезке железной дороги Ирша – Тетерев в Радомышльском районе.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство.

Ранее Факты ICTV писали, что в Сумах трагически погибла известная телеведущая местной телекомпании Академ TV Юлия Тютченко.

Фото: dreamstime.