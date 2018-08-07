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Высотой в 3 этажа! В Киеве возле детской площадки бьет гейзер

На улице Стальского в Киеве бушует новый гейзер. В сети появилось видео.

Заввишки у 3 поверхи! У Києві біля дитячого майданчика б'є гейзер

Видео с инцидентом на Воскресенке публикует Киев Оперативный.

– Новый гейзер на Стальского, – говорится в сообщении.

На видео видно, что вода бъет недалеко от детской площадки и припаркованных авто.

Читайте: Желтое облако под Днепром: из автоцистерны вытекла опасная кислота

Ранее в Киеве прорвало трубу подачи холодной воды. 5-метровый фонтан затопил и побил автоприпаркованные рядом.

Видео: Киев Оперативный

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