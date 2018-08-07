Желтое облако под Днепром: из автоцистерны вытекла опасная кислота

В Днепропетровской области на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка Р-52, вблизи Ивановки, в 14.09 произошла утечка азотной кислоты из автоцистерны емкостью 35 тонн.

Об этом сообщает ГСЧС.

По данным спасателей, автоцистерна перевозила 24 т азотной кислоты.

– Утечка произошла в первом отсеке цистерны, где находилось 8 т азотной кислоты. Водитель автомобиля перекачал кислоту из поврежденного отсека в пустой отсек в количестве 4 т. Количество азотной кислоты, которое вытекло, составляет около 3-4 т, на площади 40-45 кв. метров, – говорится в сообщении.

В 16.00 им удалось остановить утечку кислоты. Проводятся работы по нейтрализации жидкости, вытекшей из цистерны.

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К слову, недавно Минэкологии презентовало первый экологический бот SaveEcoBot, который агрегирует экологические данные из любой области о конкретном предприятии.

Фото: dsns.gov.ua

Видео: informator.ua