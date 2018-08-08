Били и стреляли: на Закарпатье контрабандисты напали на пограничника

В Раховском районе Закарпатской области контрабандисты, которые перенаправляли товары в Румынию напали на начальника пограничного подразделения, применив травматическое оружие. Пограничник получил ряд ранений, травм и был госпитализирован.

Наряд, возглавляемый начальником пограничного подразделения Мукачевского отряда вечером зафиксировал полет квадрокоптера с территории Румынии в Украину, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Чтобы узнать место возможного взлета и посадки беспилотника пограничники отслеживали его перемещения. Вскоре они зафиксировали его посадку на территории одного из домов.

– В это время к офицеру подбежали трое мужчин и начали наносить ему удары. Один из мужчин выстрелил пограничнику в спину из травматического оружия. С целью пресечения преступления к месту происшествия был вызван наряд полиции. Двух нападающих задержали, личность третьего устанавливается. Также изъято травматическое оружие, из которого, вероятно, стреляли у пограничника, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 345 Уголовного кодекса (умышленное причинение работнику правоохранительного органа тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением им служебных обязанностей).

Напомним, как возле КПВВ Майорск обстреляли Кугуар пограничников.

Фото: пресс-служба Госпогранслужбы