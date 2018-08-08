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Насиловал и “изгонял духа”. 83-летний шаман 15 лет держал девушку в пещере

На острове Сулавеси в Индонезии полицейские спасли женщину, которую сельский шаман похитил в 13-летнем возрасте и 15 лет удерживал в пещере.

Пещера

83-летний мужчина 15 лет назад похитил девочку, утверждая, что она одержима духом “джином”, сообщает BBC.

В течение более 10 лет он насиловал ее.

Мужчина Яго был известен как целитель, практикующий черную магию.

В 2003 году семья 13-летней девочки отдала ее мужчине на “лечение”. Она прожила с ним некоторое время, а потом исчезла.

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Яго соврал семье, что девушка поехала в Джакарту, чтобы устроиться там на работу.

Родственники пытались найти ее в течение нескольких лет, но в конце концов объявили пропавшей без вести.

Если мужчину признают виновным, он получит 15 лет тюрьмы.

Мы также писали о медсестре, которая пугала черной магией девушек, чтобы продавать их в сексуальное рабство.

В ходе ритуала девушки пили кровь и ели сердца цыплят, которых убивали голыми руками.

Фото: Рixabay

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