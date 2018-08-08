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На Херсонщине легковушка врезалась в грузовик, погибли дети

В Херсонской области легковой автомобиль Mazda-3 протаранил грузовик МАЗ. В результате ДТП погибли двое детей.

– 44-летний водитель автомобиля Mazda, двигаясь в направлении Геническа, пока по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и совершил наезд на стоящий автомобиль МАЗ, – рассказали в пресс-службе ГУНП в Херсонской области.

В результате ДТП двое малолетних пассажиров легковушки от полученных травм погибли. Их родители с телесными повреждениями госпитализированы.

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Предварительная правовая квалификация происшествия ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

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На Херсонщине легковушка врезалась в грузовик, погибли дети / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве на улице Академика Щусева, возле станции метро Сырец, около 20.40 произошло ДТП с участием 4 автомобилей.

Фото: ГУНП в Херсонской области.

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