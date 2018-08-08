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На Волыни свадьба закончилась массовым отравлением

В селе Ромашковка Киверцовского района Волыни в ресторане Садиба на джерелах произошло второе за две недели массовое отравление посетителей. Госпитализированы 15 человек.

– В течение 7 августа 2018 в Волынскую областную инфекционную больницу обратилось 15 человек с проявлениями острой кишечной инфекции. В ходе эпидемического расследования установлено, что указанные выше больные находились на праздновании свадьбы 5 августа в гостинично-ресторанном комплексе Садиба на джерелах Киверцовского района Волынской области, – заявили в Волынском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.

С целью установления причин возникновения вспышки и его ликвидации, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

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Интересно, что на второй день после свадьбы, которую праздновали 28 июня во том же заведении, к врачам с проявлениями острой кишечной инфекции обратилось 22 человека, из них 3 детей.

Напомним, что число пострадавших в результате отравления шаурмой в Киеве возросло до 93 человек. Поставщику мяса грозит до 6 лет тюрьмы.

Фото: dreamstime.

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