Разорваны органы и выбита печень – на Черкащине подросток изнасиловал женщину

В городе Тальном (Черкасская область) подросток поймал женщину неподалеку от ее дома, изнасиловал, а затем пытал ее.

Об этом сообщается в сюжете программы Надзвичайні новини.

– У нее были руки порезаны вдоль, грудная клетка разбита, печень выбита. Ногами били и предметом каким-то, – рассказал сын погибшей женщины.

39-летнюю Татьяну у себя под забором нашла соседка, однако теперь не может об этом вспоминать.

Пострадавшую доставили в больницу живой. Однако она умерла даже несмотря на усилия медиков. У женщины были разорваны внутренние органы.

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К слову, в Дрогобыче Львовской области мужчина ударил 37-летнего сына ножом в сердце.