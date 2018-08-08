Во Львове 19-летний водитель сбил трех пешеходов, переходивших дорогу в неустановленном месте. Одна женщина погибла, еще одна женщина и 11-летний мальчик с травмами госпитализированы.

ДТП во Львове произошло на перекрестке улиц Пасечная и Лисинецкая 7 августа около 21.23 ч., сообщает Нацполиция.

Водитель автомобиля ВАЗ-2109, 19-летний львовянин, совершил наезд на трех пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте.

От полученных травм 70-летняя жительница Львова погибла на месте ДТП.

Двух других пешеходов, 33-летнюю львовянку и 11-летнего мальчика, госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

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Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Смертельная ДТП во Львове: 19-летний водитель сбил двух женщин и ребенка (18+) / 4 фотографии

Открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до 3-х лет или без такового.

Устанавливаются обстоятельства ДТП.

К слову, вчера на Днепропетровщине авто столкнулось с рейсовым автобусом – два человека погибли, 13 пострадали.