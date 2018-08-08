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Смертельный флешмоб. Во Львове пенсионеры выпрыгивают из окон больниц

Во Львове уже несколько пенсионеров свели счеты с жизнью прямо в больницах.

Самогубство пенсіонера у Львові

В этот раз 92-летний дедушка выпрыгнул из 7-го этажа местной поликлиники, говорится в сюжете Чрезвычайных новостей.

Пенсионер пришел в поликлинику около 10.00, поднялся на седьмой этаж, открыл окно в коридоре и решительно прыгнул вниз.

Мужчина скончался на месте. Удар был такой силы, что даже кровля на крыльце смялась, как бумажка.

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Полиция выяснила, что дедушка спланировал этот поступок отчаяния заранее и даже оставил записку с телефоном родственников.

Причины самоубийства пока неизвестны.

По факту возбуждено уголовное производство по статье Самоубийство.

Недавно в Черновцах 27-летняя девушка бросилась из окна пятого этажа. Спасти ее не удалось.

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